مستشفى ميداني عسكري للحجر الصحي بمطار بنسليمان لاستقبال قادمين من إيطاليا

علم “اليوم 24″، من مصدر بمطار بنسليمان، أن المصالح الطبية المختصة، التابعة للقوات المسلحة الملكية، تضع اللمسات الأخيرة على تجهيز مستشفى ميداني بالقرب من المطار، يضم مختلف آليات الحجر الصحي، بما في ذلك غرف للعزل الصحي للمصابين أو المحتمل إصابتهم بفيروس “كورونا”.

وقال المصدر، صباح الأربعاء، إنهم أخبروا بالاستعداد لاستقبال طائرة قادمة من إيطاليا، إلا أنهم لم يخبروا بتوقيت وصولها، نظرا لحساسية الموضوع، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بالموضوع.

المندوبة الجهوية لوزارة الصحة، نبيلة الرميلي، نفت في اتصال مع “اليوم 24″، أن تكون هناك استعدادات في المطار لاستقبال أشخاص محتمل إصابتهم بالفيروس، كما نفت تجهيز مستشفى ميداني، بالمقابل رفض المندوب الإقليمي لوزارة الصحة الحديث في الموضوع.

وقال بوشعيب عشاق، المندوب الصحي في بنسليمان، في اتصال بـ”اليوم 24″، “المطار عسكري وغير مخول لي الحديث في الموضوع، اعذروني”.