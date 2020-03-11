نتنياهو: رصد 10 مليارات شيكل لإنقاذ الاقتصاد من اضرار كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تصريح حول استعدادات الاقتصاد الإسرائيلي لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، إن "لكورونا تأثير كبير على الوضع الاقتصادي" وأن الحكومة سترصد 10 مليارات شيكل لإنقاذ الاقتصاد الذي تضرر من انتشار كورونا.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحافي بمشاركة وزير المالية، موشيه كاحلون، ووزير الاقتصاد ومحافظ بنك إسرائيل ومدير عام وزارة المالية، أن "وضع الاقتصاد الإسرائيلي أفضل من وضع معظم الاقتصادات في العالم. والجهاز المالي صامد والبطالة متدنية، وهذه أفضليات كبيرة لدى الدخول إلى هذه الأزمة. وهذا تحد نعتقد أن بإمكاننا التعامل معه من أجل أن نتمكن من عبوره بسلام في نهاية المطاف. والهدف هو السماح بجريان عمل متواصل للمرافق الاقتصادية".

من جهة أخرى، دعا عشرات رؤساء السلطات المحلية في إسرائيل إلى تشكيل "حكومة طوارئ قومية" من أجل حل أزمة فيروس الكورونا، وذلك من خلال عريضة تم إرسالها، اليوم الأربعاء، إلى نتنياهو، ورئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، ورئيس الدولة، رؤوفين ريفلين.

وبادر إلى العريضة رئيسة بلدية يهود – مونسون، المحامية ياعيلا مكليس. وقال الموقعون على العريضة إنه "في الوقت الذي ينفلت فيه وباء الكورونا في العالم كله ويهدد مواطني إسرائيل أيضا، حان الوقت لتجاهل السياسة الصغيرة والرخيصة، التي تدمر دولتنا منذ سنة وتشكيل حكومة طوارئ قومية، سواء لفترة قصيرة أو تحقق هدفها وتستمر في وجود بعد انتهاء الأزمة أيضا – وهذا أمر الساعة".

ودعت العريضة نتنياهو وغانتس إلى تكرار تشكيل حكومة وحدة إبان حرب حزيران/يونيو 1967. "بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، التاريخ يدعوكما إلى القيام بعمل مثل (رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها ليفي) أشكول وبيغن (رئيس المعارضة مناحيم بيغن)، وأظهروا حسا قياديا مطلوبا في الوضع الراهن من أجل دولة إسرائيل والشعب الساكن في صهيون والذي انتخبكم قبل أسبوع واحد فقط".