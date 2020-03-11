اتهام شاب بالتهديد بقتل رئيس بلدية سخنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت وحدة الدعاوى القضائية في الشرطة الإسرائيلية إلى محكمة الصلح في عكا، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد شاب (38 عاما) من مدينة سخنين نسبت إليه تهديد رئيس البلدية، د. صفوت أبو ريا، بالقتل، وأرفقت بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقاله إلى حين الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.

ووفقا لادعاء الشرطة، "وصل المتهم يوم 7 آذار/ مارس الجاري إلى منزل رئيس البلدية وقام بتهديد الحراس بإيذائهم وإيذاء أبو ريا، وتلقت الشرطة بلاغا بالأمر، وباشرت التحقيقات إذ تبين خلالها أن المتهم أراد أن يشغل منصبا في البلدية ولذلك هدد الرئيس وحراسه بهدف ترهيبهم والحصول على المنصب".

ويُستدل من لائحة الاتهام أنه "بعد مرور وقت قصير من التهديد، وصلت الشرطة إلى منزل المتهم الذي شتم أفراد الشرطة وكرر التهديد بقتل رئيس البلدية، وقال 'سأقتل رئيس البلدية وأحرقه'، وعليه اعتقل المتهم وأحيل للتحقيقات بمركز الشرطة ولاحقا تمّ تمديد اعتقاله من مرة لأخرى في محكمة الصلح بمدينة عكا".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه "خلال التحقيقات تبين أن المتهم وصل بسيارته، بعد ظهر السبت، إلى منزل رئيس البلدية وسأل الحراس المتواجدين هناك إذا ما كانوا يحرسون المنزل والرئيس في ساعات المساء أيضا، وعندما أجابوه بالإيجاب هددهم وقال 'أنا وصلت حتى أقتلكم هنا... تذكرني جيدا هذه الليلة سآتي وأقتلك وأقتل رئيس البلدية، سأطلق عليك النار وأخرج قلب رئيس البلدية من مكانه..'.، ثم عاد إلى سيارته وقال إنه سيعود في المساء وترك المكان".