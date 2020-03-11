مصمم كرواتي يصمم أقنعة كورونا "مبهجة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق مصمم أزياء كرواتي، زوران أراغوفيتش، مؤخرًا، مجموعته من الأقنعة "المبهجة" مستوحاة من الخوف العالمي من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال أراغوفيتش البالغ من العمر 39 عاما والذي يعيش في زغرب إن "صممت قناعا ملونا ومبهجا مثل الثياب التي أصممها ونشرت صورة له على حسابي في ‘إنستغرام‘ كمزحة".

ولا تقدم هذه الأقنعة حماية ضد الفيروس الذي ما زال ينتشر في أنحاء العالم، لكن هذا الأمر لم يبعد المشترين، إذ قال أراغوفيتش صاحب علامة "بايت ماي ستايل" لوكالة فرانس برس "أتت فكرة تصميم هذه الأقنعة بشكل عفوي"، وأضاف أن "كل صباح أثناء تناول القهوة أتكلم عن فيروس كورونا ونقص الأقنعة".

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لكن سرعان ما أثارت الأقنعة القطنية المستوحاة من شخصيات "ديزني" و"البوب آرت" والكتب المصورة، اهتماما في كل أنحاء البلاد، بحيث أن عشرات الأقنعة التي تبلغ كلفتها حوالى 9 يورو، بيعت منذ بدء الإنتاج قبل نحو أسبوعين، وما زال الناس يطلبونها.

وشدد أراغوفيتش الذي يعتقد أن أفضل طريقة لمكافحة الخوف من الفيروس تتمثل في العناصر الإيجابية مثل الملابس، على أن "هذه ليست أقنعة طبية لكنها أكسسوارات مبهجة".

ويذكر أن كرواتيا سجّلت كرواتيا تسع إصابات بالفيروس الذي قتل أكثر من 4000 شخص حول العالم.