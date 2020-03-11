إيران: 63 وفاة بكورونا وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 354

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الإيرانيّة، عن وفاة 63 شخصًا إضافيًا، بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة على الصعيد اليومي منذ إعلان السلطات الصحية عن أول الوفيات بالفيروس.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحافي، إنه "بناءً على نتائج فحوص مختبرات جديدة، رصدنا 958 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9 آلاف حالة".
وأضاف جهانبور، أنه "مع الأسف في الساعات الـ24 الماضية، وردتنا تقارير عن 63 وفاة وإجمالًا توفي 354 شخصًا".
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