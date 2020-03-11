مصر تشكر عمان على دعم القرار العربي بشأن سد النهضة

الأربعاء 11 مارس 2020

عبرت مصر عن شكرها لسلطنة عمان على دعمها للقرار العربي خلال ترؤسها إجتماع الجامعة العربية الأخير، بشأن سد النهضة .



جاء ذلك خلال تسلم سُلطان عُمان، هيثم بن طارق، اليوم الاربعاء، رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، أثناء لقاءه وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي وصل إلى البلاد في إطار جولة لعدد من الدول العربية.

ووفق بيان للخارجية المصرية فإن "شكري سلّم سلطان عمان رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة".

وأعرب وزير الخارجية المصري عن "تقدير مصر لموقف سلطنة عمان خلال رئاستها للاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية والذي دعمت خلاله القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة".

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وأشار البيان إلى أن شكري قام بـ"تسليم السلطان دعوة لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة"، مؤكدًا على ما يجمع البلدين والشعبين من علاقات متميزة وروابط وثيقة.

بدوره، أعرب سلطان عمان عن دعم بلاده المستمر للقاهرة في إطار العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين.

وأكد على "موقف بلاده الثابت المساند لمصر في ضوء العلاقة الاستراتيجية بين البلدين كون مصر هي العمق الاستراتيجي للمنطقة".

وأشار إلى "مساندة السلطنة لمصر في موقفها من ملف سد النهضة"، وفق البيان