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شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع في الأمم المتحدة الخميس للكشف عن "كارثة" كورونا بسجون إيران والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 مارس 2020
يعقد في مقر الأمم المتحدة يوم غد الخميس، مؤتمرا يستعرض تقريرا أعده مختصون عن أخر تطورات تفشي فيروس كورونا في إيران خاصة داخل السجون.
وذكر الاتحاد العالمي لحقوق الإنسان في بيان له، أن أطباء وإخصائيون في أوروبا وأمريكا وكندا واستراليا أعدوا تقريرا شاملا عن الأعداد الحقيقة لمصابي فيروس كورونا في إيران وعن ما وصفوه بالكارثة هناك.
وأضاف البيان أن التقرير تضمن معلومات مؤكدة عن تفشي فیروس کورونا في السجون الإيرانية.
واتهم البيان السطات الإيرانية بالتخاذل في كشف الموقف الحقيقي بالبلاد ما أدى إلى انتشار المرض بصورة "مرعبة" قد توصل الأمر "لكارثة إنسانية".
وأفاد أن التقرير الذي أرسلت نسخة منه لمنظمة الصحة العالمیة، يستعرض الأبعاد الحقيقية للکارثة، بالإضافة لعدد الضحایا و المناطق المتأزمة، وأسباب تفشي الأزمة في إیران.
ووفق البيانات الرسمية فإن إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 354 بزيادة 63 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرنية كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي، أن حوالي 9 آلاف شخص أصيبوا بالفيروس في إيران.
ودعا جهانبور الناس إلى الامتناع عن التنقلات غير الضرورية والبقاء في المنازل
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