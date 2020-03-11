شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف يدمر تعزيزات للمليشيا في مديرية صرواح بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 مارس 2020 استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 11/آذار/2020، تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

وقالت مصادر خاصة لـ"اليمن العربي" إن المقاتلات الحربية استهدفت بأربع غارات تعزيزات حوثية قرب مديرية صرواح. Advertisements وأكدت المصادر أن القصف دمر التعزيزات التي قدمت من صنعاء بشكل كامل. وأشارت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي تشهد، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. التحالف يدمر تعزيزات للمليشيا في مديرية صرواح بمحافظة مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.