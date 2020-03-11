الحكومة المصرية: الخميس إجازة بالقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال بسبب سوء الطقس

الأربعاء 11 مارس 2020

فى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى المصرية، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء المصرية، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

