منظمة أطباء بلا حدود تستأنف دعم مستشفى "النصر" في محافظة الضالع

الأربعاء 11 مارس 2020

أكدت منظمة أطباء بلا حدود الدولية اليوم الأربعاء، استئناف دعم مستشفى "النصر" في محافظة "الضالع" جنوبي اليمن، بعد توقفها عن دعمه لأكثر من عام.



وقالت المنظمة في تغريدات على حسابها في "تويتر"، "بداية شهر مارس استأنفت أطباء بلا حدود بقسمها الفرنسي دعمها لغرفة الطوارئ وقاعة العمليات في مستشفى النصر بمحافظة الضالع".

وأضافت المنظمة أنه كانت قد اضطرت لإيقاف دعمها السابق للمستشفى في نوفمبر 2018 بسبب عدد من الحوادث الأمنية.

ولفتت المنظمة إلى أن المستشفى يعتبر المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة وهو مكتظ بالجرحى القادمين من مناطق قريبة من الجبهات والمرضى الذين لا يجدون مكاناً آخر يذهبون إليه.

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وتابعت أن "الاحتياجات كبيرة والطاقم يعمل فوق طاقته".

وتابعت المنظمة "انهار نظام الرعاية الصحية في اليمن بفعل الحرب، فأصبح الحصول على العلاج الطبي الضروري صعب المنال لا سيما لسكان المناطق النائية كمحافظة الضالع".

يشار إلى أن الحرب التي تدور منذ نحو 5 سنوات تسببت في تدهور كبير للقطاع الصحي في اليمن، ما أدى لخروج نصف المرافق الصحية في البلاد عن الخدمية حسب تقارير دولية.