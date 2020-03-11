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نيران حوثية تُصيب ضابط الارتباط للمشتركة بالحديدة وضباط ينسحبون من النقطة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 11 مارس 2020

تسببت نيران قناص حوثي، اليوم الأربعاء، بإصابة أحد ضباط الارتباط للقوات المشتركة بمدينة الحديدة، غرب اليمن، وهو ما دفع ضباط للانسحاب من النقطة.

 

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وذكر الصحفي بسيم الجناني، بأن أحد ضباط الإرتباط للمقاومة المشتركة تعرض لإصابة خطيرة إثر تعرضه للقنص من قبل قناصة الحوثي في نقطة المراقبة جوار سيتي ماكس بمدينة الحديدة

 

وبين أن عدداً من ضباط الإرتباط علقوا عملهم وآخرون انسحبوا من نقطة إرتباط مدينة الصالح وحملوا بعثة الأمم المتحدة مسؤولية ماحدث.

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