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شكرا لقرائتكم خبر عن قناة: مشاركة خبراء أمريكيين في التحقيقات بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 مارس 2020
قالت مصادر إعلامية إن فريقا أمريكيا يشارك في التحقيق في محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، الإثنين الماضي.
ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر أمنية سودانية تأكيدها مشاركة خبراء من مكتب المباحث الفيدرالي الأميركي في التحقيقات بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء.
ويوم أمس كشفت الشرطة السودانية، تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس وزراء البلاد، عبد الله حمدوك، يوم الاثنين، في العاصمة الخرطوم.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الشرطة السودانية، فإن العبوة التي استهدفت موكب حمدوك، كانت شديدة الانفجار، ووصل قطر آثارها إلى 1500 متر.
وأورد البيان أن العبوة التي تزن 750 غراما، تم زرعها على جانبي الطريق، وهي مصنوعة من مادة "أذيد الرصاص".
وأضافت الداخلية السودانية أن هذه المادة شديدة الحساسية، ولذلك، خلفت حفرة من 90 سنتميترا وعرض 65 سنتميترا وعمق 35 سنتيمترا.
وشددت الشرطة على أن التحقيقات متواصلة لأجل الكشف عن أبعاد المخطط، مؤكدة ضرورة تعاون المواطنين مع السلطات في حال رصد أي تحركات مشبوهة.
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