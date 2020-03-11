شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإعلان عن شفاء حالتي مصابة بفيروس كورونا في العراق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:23 مساءً, 11 مارس 2020 م المناطق_واس أعلنت خلية الأزمة المكلفة باتخاذ الإجراءات الوقائية في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد اليوم ، عن تماثل شخصين مصابين بفيروس”كورونا” للشفاء, وخروجهما من الحجر الصحي تبعا لذلك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مؤتمر صحفي عقدته الخلية المذكورة اليوم بأن “الحالتين تماثلتا للشفاء التام وتم خروجهما من الحجر الصحي”.

وكانت دائرة صحة محافظة ديالى أعلنت في وقت سابق عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” لامرأة مسنة بعمر67 عاماً ، مما يرفع حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 حالات.

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