شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإمارات مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط بمليون برميل يوميا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:57 مساءً, 11 مارس 2020 م المناطق- الفرنسية أكّدت الإمارات الأربعاء أنها تملك إمكانية زيادة إنتاجها من النفط بنحو مليون برميل يوميا في أبريل المقبل.

وقالت مجموعة “ادنوك” الحكومية في بيان إنّها “تمتلك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في ابريل المقبل”، أي بأكثر من مليون برميل من معدل انتاجها اليومي الحالي.

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