شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أمني يوقف قطارات الأنفاق بلندن والان نبدء بالتفاصيل

قالت سلطة النقل في العاصمة البريطانية لندن على "تويتر" إنها أوقفت خدمات قطارات الأنفاق بين محطتي إليفانت آند كاسل ولامبيث نورث على خط بيكرلو بسبب إنذار أمني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنذار أمني يوقف قطارات الأنفاق بلندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.