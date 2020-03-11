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الهند تغلق حدودها مع ميانمار بسبب كورونا

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وسعت الهند القيود على السفر وأغلقت حدودها مع ميانمار المجاورة لمواجهة تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع عدد الإصابات في دول منطقة جنوب آسيا اليوم الأربعاء.

وأغلقت الهند حدودها مع ميانمار جارتها من ناحية الشرق على الرغم من عدم تسجيل أي حالات إصابة هناك حتى الآن.

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وقال إن. بيرن سينغ رئيس وزراء ولاية مانيبور بشمال شرق الهند على تويتر أمس الثلاثاء "كإجراء احترازي (لمنع) عدوى فيروس كورونا/كوفيد-19 ستُغلق الحدود الدولية مع ميانمار... لحين تلقي أوامر أخرى".

ويصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في الهند إلى 52 ونصحت البلاد مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري إلى بلدان موبوءة بالفيروس وطلبت من العائدين من هذه الأماكن عزل أنفسهم في المنزل.

وفي أفغانستان، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد إلى سبع حالات فيما سجلت بنجلادش أول ثلاث إصابات بالفيروس يوم الأحد.

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