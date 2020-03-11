سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 11 مارس 2020

العين الإخباريةالأربعاء 2020/3/11 11:19 ص بتوقيت أبوظبي
ورقة نقد فئة 50 دولارا - رويترز
سجل سعر الدولار في مصر ارتفاعا جديدا أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة.
وقال مصرفيون تفاوتت الارتفاعات في سعر الدولار بين البنوك رغم هدوء الطلب،متوقعين استمرار الصعود الأسابيع المقبلة .
وزاد البنك المركزي المصري سعر الدولار قرشا واحدا -الجنيه يساوي 100 قرش- ليبلغ للشراء 15.66 جنيه مقابل 15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي
ورفع البنك الأهلي أكبر بنك حكومي السعر قرشا واحد مقارنة بتعاملات الأمس ليبلغ الدولار للشراء 15.65 جنيه مقابل 15.75 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.
أعلى سعر للدولار
وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر للشراء عند 15.68 جنيه للشراء مقابل 15.77 جنيه للبيع.
وعرضت بنوك الإسكان والتعمير والمصرف المتحد وعودة والأهلي الكويتي والعربي الأفريقي سعر شراء الدولار عند 15.67 جنيه مقابل 15.77 جنيه للبيع.
أسعار اليورو والإسترليني
وتراجع سعر اليورو مسجلا 17.65 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، كما انخفض الجنيه الإسترليني مسجلا 20.14 جنيه للشراء و20.37 للبيع، بحسب شاشات البنك الأهلي المصري.
أسعار الريال والدرهم والدينار
واستقر سعر الريال السعودي عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وظل سعر الدرهم الإماراتي مستقرا عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
بينما سجل الدينار الكويتي 50.81 جنيه للشراء و51.55 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.3% في فبراير/شباط من 7.2% في يناير/كانون الثاني السابق عليه.
وقال جهاز الإحصاء المصري، يوم الثلاثاء، إن معدل التضخم على أساس شهري سجل 0% مقابل 0.7% في يناير/كانون الثاني.
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