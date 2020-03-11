حافلة تحت الطلب.. حل مبتكر للنقل الجماعي بدبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة "حافلة تحت الطلب"، في عدد من مناطق الإمارة شملت البرشاء ومدينة دبي للإنترنت والمدينة العالمية و"ذا جرينز" وواحة دبي للسليكون.
وتأتي هذه المبادرة بهدف خدمة المناطق ذات الطلب المنخفض على النقل الجماعي، وسهولة الوصول وتقليل وقت انتظار المتعاملين.
وتعتبر مبادرة "حافلة تحت الطلب" من المبادرات التي تسهم في حماية البيئة أيضاً، لأنها تسهم في التقليل من الانبعاثات الكربونية الخاصة بالمركبات، وتشجيع الناس على استخدام وسائل النقل العامة بدلاً من استخدام المركبات الخاصة التي تهدر الوقت، وتشكل سبباً رئيسياً في الازدحام المروري.
وللمبادرة فوائد أخرى تتعلق بالمتعامل؛ حيث تعمل على تقليل مسافة المشي ووقت الانتظار، وتحسين تجربتهم من خلال استخدام حافلات عالية الجودة.
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