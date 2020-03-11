تحالف العمل "جيشر" قد يفسد حكومة غانتس الضيقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

تحتدم حدة المشاورات لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة دون الذهاب إلى انتخابات رابعة، وإبعاد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتايناهو عن المشهد السياسي، وسط خلافات واسعة في معسكر الوسط الذي يتزعمه أزرق أبيض بزعامة بني غانتس. ففي الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن غانتس سينجح في تشكيل حكومة ضيقة بمساندة القائمة العربية المشتركة، تظهر على السطح خلافات حادة، أبرزها من تحالف العمل "جيشر" الذي أعلن أنه سيرفض التصويت على حكومة تدعمها المشتركة. وأعلنت رئيسة حزب "غيشر"، المتحالفة مع العمل و"ميرتس"، أورلي ليفي أبكسيس، أنها لن تدعم حكومة تعتمد على أصوات "القائمة المشتركة". وهاجمت ليفي قادة أزرق – أبيض، قائلة، إن "القادة الذين تعهدوا بعمل بمصداقية وبمسؤولية ينشغلون هذه الأيام بالإغواء المخجل ويرغبون في دفع أي ثمن لأي طرف، بهدف تشكيل حكومة أقلية، حتى لو تم تشكيلها على فوهة مهشمة". من ناحيته قال الرجل الثاني في أزرق أبيض يائير لبيد، إنه "على عكس كل الأكاذيب التي يوزعها نتانياهو، لن تكون المشتركة جزءاً من هذه الحكومة، سيصوتون مرة واحدة من الخارج، وسوف ينتهي ذلك. بيبي تعاون معهم بهذا الشكل ألف مرة". القائمة المشتركة وعلى لسان زعيمها أيمن عودة أشارت إلى أن المفاوضات مع حزب أزرق أبيض ستكون علنية وفوق الطاولة، في الوقت الذي من المقرر أن يلتقي فيه الجانبان اليوم لبحث تشكيل الحكومة القادمة.

