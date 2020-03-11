البحرين تسجل 77 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

قالت وزارة الصحة في ممكلة البحرين في بيان اليوم الأربعاء إنه "في إطار خطة الإجلاء للمواطنين المتواجدين في إيران، قمنا بالعمل على ترتيب عودة المواطنين المسجلين على دفعات على متن طائرات مستأجرة من قبل الوزارة"، معلنة عن وصول أولى هذه الدفعات. وكشفت نتائج الفحوصات المختبرية للدفعة الأولى من المواطنين القادمين على متن الطائرة المؤجرة، ضمن خطة إجلاء المواطنين البحرينيين من إيران والبالغ عددهم 165 مواطناً ومواطنة، عن وجود 77 حالة قائمة تم نقلهم لمركز العزل والعلاج، في حين تبين سلامة 88 شخص وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19) وتم نقلهم لإحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازي. ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أكدت الوزارة أن عملية الإجلاء التي تمت للمواطنين المتواجدين أمس الثلاثاء كانت وفق إجراءات محكمة طبياً ومعتمدة دولياً. وأشارت إلى أنها قامت وفور وصول أول دفعة من المواطنين من إيران إلى مملكة البحرين على متن الطائرة المؤجرة بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة، حيث تم إجراء الفحوصات المختبرية اللازمة للمواطنين في الأماكن المخصصة لذلك، وتحت إشراف الطواقم الطبية المتخصصة وبناءً على النتائج تم نقلهم لمراكز الحجر الصحي الاحترازي أو مراكز العزل والعلاج، وفقاً للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

