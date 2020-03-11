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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوما يمهد الطريق أمام بوتين للبقاء في السلطة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
وافق مجلس الدوما (المجلس الأدنى بالبرلمان الروسي) اليوم الأربعاء، على إجراء تعديلات دستورية، تتيح للرئيس الروسي فلادمير بوتين إعادة الترشح في الانتخابات. ويتيح الدستور في نصه الحالي للرئيس بتولي فترتين رئاستين متتاليتين، مما يعني أن بوتين سوف يترك الرئاسة خلال 4 أعوام. ويشار إلى أن بوتين (67 عاماً) شغل منصب رئيس أو رئيس وزراء لمدة عقدين. ونقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء عن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين للصحفيين، أن 383 نائباً صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، و 43 امتنعوا عن التصويت. وأضاف فولودين أنه جرى التصويت على 390 تعديلاً دستورياً. وسوف يتم طرح التعديلات أمام مجلس الاتحاد، الذي سوف يوافق بصورة شبه مؤكدة عليها.
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