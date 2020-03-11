ارتفاع إصابات فيروس كورونا في المغرب إلى 5

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في المغرب، الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 5 حالات .



وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تأكيد إصابة زوجة وابنة السائح الفرنسي المصاب بالفيروس والذي تم الإعلان عنه الثلاثاء كثالث حالة مؤكدة في المغرب.

وأفادت الوزارة بأن الحالتين الجديدتين تخضعان للمراقبة الطبية في العزل الصحي منذ يومين، حيث تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء تحليل الذي أكد إصابتهما.

وأشارت إلى أن الحالتين تتوجدان حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة مراكش، حيث يتم التكفل بهما وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، كما أن حالتهما الصحية لا تدعو إلى القلق.

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وكان الوزارة أعلنت، الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" بمدينة الدار البيضاء لسيدة (89 عاما).

وفي بريطانيا، قالت الحكومة إن ركابا بريطانيين من السفينة "جراند برنسيس" السياحية، التي كانت عالقة قبالة سواحل كاليفورنيا لأيام بسبب تفشي فيروس كورونا على متنها، عائدون الآن إلى البلاد على متن رحلة جوية أمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان: "غادرت الرحلة التي تقل 135 بريطانيا وأسرهم مطار أوكلاند ومن المتوقع أن تصل إلى مطار برمنجهام بحلول المساء".

وترتب شركة "برنسيس كروزيز" سفر الركاب للعودة إلى أوطانهم من المطار، وسيكون عليهم عزل أنفسهم لمدة 14 يوما.

وفي مولدوفا، قال مسؤولون في قطاع الصحة إن البلاد أغلقت جميع دور الحضانة والمدارس والكليات والجامعات لمدة أسبوعين بدءا من الأربعاء في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وحظرت السلطات، الثلاثاء، دخول جميع الأجانب القادمين جوا من مناطق يتفشى فيها الفيروس، وأعلنت مولدوفا تسجيل 3 حالات إصابة بالفيروس إلى الآن دون وفيات.