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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 3 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأربعاء، تسجیل 3 إصابات مؤكدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضیة. وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن حالة واحدة مرتبطة بالسفر للجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة، وحالة من الجنسیة المصریة وأخرى من الجنسیة السودانیة، مخالطین لحالة مصابة مرتبطة بالسفر لجمھوریة أذربیجان، لیصل الإجمالي المسجل إلى 72 حالة. وأوضحت أن حالتين تم الإعلان عن شفائهما، في حين ما زالت 70 حالة أخرى تتلقى الرعاية الطبية والصحية، مشيرة إلى أن 5 حالات ما زالت في العناية المركزة، حالة واحدة حرجة و4 حالات في وضع مستقر. ونصحت الوزارة المواطنين بتجنب التجمعات العائلية الكبيرة والتجمعات الاجتماعية، حفاظاً على صحة الجميع وعدم السفر بشكل عام في الوقت الحالي.
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