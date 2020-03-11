المبعوث الأمريكي لأفغانستان: وتيرة العنف من قبل طالبان "كبيرة للغاية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

وصف المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، وتيرة العنف الحالية من قبل طالبان بأنها كبيرة للغاية، فيما أعرب عن أمله في أن تلتزم الحركة بتقليص العنف، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء. وبعد أن وقع الرئيس الأفغاني، أشرف غني قراراً لإطلاق سراح الدفعة الأولى من 5 آلاف سجين من طالبان، قال خليل زاد إن "الرئيس غني أصدر مرسوماً أمس الثلاثاء بإطلاق سراح 5 آلاف سجين لطالبان بدءاً من السبت من قائمة قدمتها طالبان، وافقت طالبان بالفعل على إطلاق سراح ألف سجين للحكومة الأفغانية". وتابع "أحث الجانبين على الجلوس على الفور لإجراء مفاوضات حول تلك القضية في العاصمة القطرية، الدوحة، لصياغة التفاصيل، وأن الحكومة الأفغانية وافقت على هذا الأمر، وعندما يتم تنفيذ ذلك، ستكون تلك خطوة كبيرة في عملية السلام". غير أنه قال "على الرغم من تلك المؤشرات على إحراز تقدم، مازال العنف من قبل طالبان كبيراً، نتوقع أن تلتزم طالبان بتقليص العنف للسماح بإطلاق سراح السجناء بشكل سلس ولكي تكلل عملية السلام بالنجاح". وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت في وقت سابق أن حركة طالبان اتخذت خطوات لوقف الهجمات ضد قوات التحالف وفي المدن، لكن الحركة مازالت تقتل الكثير جداً من الأفغان في الريف. وكان المتحدث باسم القصر الرئاسي الأفغاني، صديق صديقي قد ذكر في وقت سابق أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني وقع أمراً أمس بالعفو عن سجناء حركة طالبان وإطلاق سراحهم، للبدء في مفاوضات سلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

