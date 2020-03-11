شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب نابلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن فتى فلسطينياً استشهد خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمنطقة جبل العرمة القريب من بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الفتى محمد عبد الكريم حمايل (15 عاماً)، استشهد متأثراً بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي بالرأس، في نابلس. وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها تعاملت مع نحو 17 إصابة من بينها 3 إصابات خطيرة بالرصاص الحي، وجميعها نقلت إلى مشفى رفيديا بمدينة نابلس. وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في أعقاب اقتحام مستوطنين لمنطقة جبل العرمة التي شهدت تواجداً فلسطينياً مكثفاً لمنع المستوطنين من دخولها.





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