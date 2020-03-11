رئيس إسرائيل لقادة الأحزاب: لديكم مقترحاتي ولا شيء تغير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

تسلم رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين اليوم الأربعاء، رسمياً النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في الثاني من مارس(أذار) الجاري، وكانت الثالثة في أقل من عام. وبعد تسلم النتائج، أصدر ريفلين بياناً موجهاً لقادة الأحزاب قال فيه: "أي خطط تتوصلون إليها لتشكيل حكومة مستقرة قادرة على الحصول على ثقة الكنيست ستكون محل ترحيب". وأضاف: "كما أن لديكم الخطوط العريضة التي اقترحتها خلال جولة الانتخابات السابقة، ذكرت في حينها أنه لا توجد طريقة أخرى لتشكيل حكومة، ويبدو أنه لم يتغير شيء". وكان ريفلين أعرب عن امتعاضه من ذهاب إسرائيل لثالث انتخابات خلال أقل من عام، وقال خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الأخيرة: "عادة ما يكون هذا اليوم احتفالياً، ولكن في الواقع أنا لا أشعر أن هناك احتفالاً"، مشيراً إلى أنه يشعر بالخزي من جراء التوجه إلى صناديق الاقتراع مجدداً. وأسفرت نتائج الانتخابات الأخيرة عن تصدر حزب "ليكود"، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، النتائج بالحصول على 36 مقعداً، مقابل 33 مقعداً لحزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس. وحصل حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد، وتعني النتائج حصول معسكر أحزاب اليمين والأحزاب الدينية، بزعامة نتانياهو، على 58 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، أي أقل بثلاثة مقاعد من العدد الذي يضمن لها الانفراد بتشكيل الحكومة. وكان "إسرائيل بيتنا" رفض الانضمام لأي من معسكري اليمين، أو اليسار والوسط، بعد الانتخابات التي جرت في سبتمبر(أيلول) الماضي، وكانت مشاركته في أي منهما كفيلة لمنع إسرائيل من إجراء الانتخابات الأخيرة. ويعمل غانتس حالياً على تقريب وجهات النظر مع ليبرمان من أجل التعاون في تشكيل حكومة.

