شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تبقي بوابتها مفتوحة أمام المهاجرين إلى أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، أن بلاده سوف تبقي على حدودها مفتوحة أمام اللاجئين الموجودين في أراضيها من أجل العبور إلى الاتحاد الأوروبي. وقال أردوغان في تصريحات نقلت عبر شبكة (سي إن إن تورك) المحلية، "قررنا عدم إيقاف أولئك الذين يريدون الذهاب إلى أوروبا، أطعمناهم وكسيناهم طيلة 9 سنوات، الآن يريدون الذهاب إلى أوروبا، ولن نمنعهم".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تبقي بوابتها مفتوحة أمام المهاجرين إلى أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.