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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تبقي بوابتها مفتوحة أمام المهاجرين إلى أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، أن بلاده سوف تبقي على حدودها مفتوحة أمام اللاجئين الموجودين في أراضيها من أجل العبور إلى الاتحاد الأوروبي. وقال أردوغان في تصريحات نقلت عبر شبكة (سي إن إن تورك) المحلية، "قررنا عدم إيقاف أولئك الذين يريدون الذهاب إلى أوروبا، أطعمناهم وكسيناهم طيلة 9 سنوات، الآن يريدون الذهاب إلى أوروبا، ولن نمنعهم".
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