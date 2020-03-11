شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان يسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 أعلن لبنان اليوم الأربعاء، عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). أذاعت ذلك "الوكالة الوطنية للإعلام" دون مزيد من التفاصيل. وكان لبنان أعلن أمس الثلاثاء تسجيل أول حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد من الجنسية اللبنانية والذي كان قد نقل إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي بحالة حرجة. وأعلن المدير العام في وزارة الصحة العامة اللبنانية الدكتور وليد عمار في وقت سابق اليوم عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 59 حالة.





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