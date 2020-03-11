عمان تؤكد دعمها لمصر في ملف سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

أكد سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد اليوم الأربعاء، دعم بلاده لمصر في موقفها من ملف سد النهضة الأثيوبي. وجاء ذلك خلال استقبال السلطان هيثم في مسقط اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ. وقال المتحدث في بيان صحافي، إن "السلطان هيثم أعرب عن دعم بلاده المُستمر إلى مصر في إطار العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين"، مؤكداً على موقف بلاده الثابت المُساند لمصر في ضوء العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وكون مصر هي العمق الاستراتيجي للمنطقة. وأوضح أن الوزير شكري قام بتسليم السلطان هيثم رسالة دعوة لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، كما قام وزير الخارجية أيضاً بتسليم رسالة بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة. ووفق المتحدث، أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر لموقف سلطنة عُمان خلال رئاستها للاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية، والذي دعمت خلاله القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.

