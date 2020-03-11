شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة المصرية: الخميس إجازة بالقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال بسبب سوء الطقس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى المصرية، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء المصري، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



وسيعقد الوزراء والمسئولون المعنيون مؤتمرا صحفيا اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، لعرض تفاصيل توقعات طقس الغد، واستعدادات الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة المصرية: الخميس إجازة بالقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال بسبب سوء الطقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.