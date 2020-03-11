المعارضة الإيرانية تحمل النظام في طهران المسؤولية عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 354 بزيادة 63 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأضاف المتحدث كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي، أن حوالي تسعة آلاف شخص أصيبوا بالفيروس في إيران.

ودعا جهانبور الناس إلى الامتناع عن التنقلات غير الضرورية والبقاء في المنزل.

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وحملت المعارضة الإيرانية النظام في طهران المسؤولية عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في محافظة "ألبرز" إلى 120 شخصا، بعد تأخره إعلان حالة الطوارئ هناك.

وقالت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إنه "بعد تأخير كبير أعلن نظام الملالي الوضع الأحمر في محافظة ألبرز، وبقاء الناس في منازلهم وتجنب التنقلات غير الضرورية والمشاركة في الاجتماعات والحفلات".

وأشار المجلس إلى تهديد علي مظفري رئيس القضاء في قم، وعبد الرزاق آقا خاني قائد قوى الأمن الداخلي بالمدينة نفسها، لأولئك الذين يقدمون الإحصاءات الحقيقية عن ضحايا كورونا.

وسجلت إيران نسبة عالية من الوفيات والإصابات بكورونا خلال الأسبوعين الأخيرين كان من بين الضحايا مسؤولين ونواب برلمان، ما دفع الدول المجاورة إلى إجلاء رعاياها منها وإغلاق المعابر البينية خشية انتشار الفيروس، لاسيما بعد اكتشاف حالات إصابة من العائدين من تلك البلد.