تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بـ «كورونا» في الكويت والبحرين

أعلنت سلطات البحرين والكويت عن تسجيلها ما يصل إجمالا إلى 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أراضي الدولتين.

أكدت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء عن تشخيصها إصابة 77 من أصل 165 شخصا عادوا إلى البلاد على متن طائرة مؤجرة من قبل الوزارة ضمن إطار الدفعة الأولى من خطة إجلاء المواطنين البحرينيين من إيران، مشيرة إلى أن المصابين نقلوا إلى مركز العزل والعلاج، فيما أكدت الفحوص الطبية سلامة الأشخاص الـ88 الآخرين ونقلهم إلى أحد مراكز الحجر الصحي الاحترازي.

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وارتفع بذلك عدد المصابين بكورونا في البحرين إلى 189 شخصا، قد تعافى 30 منهم، ومن المتوقع أن تعود الدفعة الثانية من المواطنين البحرينيين الذين يجري إجلاؤهم من إيران غدا الخميس.

من جانبها أكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء عن تسجيلها ثلاث حالات إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 72 شخصا، موضحة أن المصابين الجدد هم مواطنة كويتية سافرت مؤخرا إلى إيران، ومقيمان يحملان جنسية السودان ومصر على التوالي، وهما تفاعلا مع شخص مصاب آخر سافر مؤخرا إلى أذربيجان.