الجديد: لجنة الطوارىء الوزارية ستتخذ اجراءات متشددة تصل الى حظر الطيران

كشفت معلومات لقناة "الجديد أن "لجنة الطوارىء الوزارية ستتخذ اليوم اجراءات متشددة تصل الى حظر الطيران واغلاق المعابر الحدودية واجراءات اخرى تتعلق ب​الادارات العامة​ اكثر تشدداً".

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