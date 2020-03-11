وزارة الصناعة أمهلت 48 ساعة لسحب معقمات ومنظفات غير مطابقة لمواصفات "ليبنور"

لفتت ​وزارة الصناعة​ في بيان، إلى أنّ "بعد إجراء فحوصات مخبريّة لدى "معهد البحوث الصناعية" على عيّنات من المعقّمات والمنظّفات المصنّعة أو المركّبة محليًّا وتُباع في مختلف نقاط البيع، تبيّن أنّ العديد منها غير مطابق للمواصفات القياسيّة الإلزامية، لا سيما المواصفة القياسيّة رقم NL EN1500:2015، الصادرة عن مؤسّسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، مع العلم أنّ هذه المواصفات أُعطيت صفة الإلزام القانوني بموجب المرسوم رقم 5705 الصادر بتاريخ 1-10-2019؛ الأمر الّذي يعرّض ​السلامة العامة​ للخطر ويُعتبر إخلالًا بالانتظام العام وبالقوانين المرعيّة الإجراء".

وشدّدت على أنّ "لذلك، تحذّر وزارة الصناعة مصنّعي هذه المواد من عدم الإلتزام بالمواصفات النافذة في عمليّات الإنتاج، وتطالبهم بسحب هذه السلع من الأسواق خلال 48 ساعة، وفي حال عدم التقيّد، ستتّخذ الوزارة الإجراءات القانونيّة بحقّ المخالفين، وصولًا إلى إقفال مصانعهم والإدعاء عليهم قضائيًّا". ودعتهم إلى "صحوة ضمير، والتهيّب أمام دقّة وحراجة الأزمة الصحية المتأتية من تفشّي فيروس "كورونا"، واعتماد المواطنين على مثل هذه المستحضرات لحمايتهم وعائلاتهم".

وأعلنت الوزارة أنّ "اعتبارًا من تاريخه، ستكثّف الفرق الفنيّة في الوزارة و"معهد البحوث الصناعية" من أخذ العينات وإجراء الفحوص في مختبرات المعهد المجهّزة، للتحقّق من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات المحدّدة". وتمنّت على الوزارات والإدارات المعنيّة الأُخرى "التعاون معها والتشدّد في الرقابة للتحقّق من مطابقة هذه المستلزمات للمواصفات القياسيّة الوطنيّة، والقيام بسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق ونقاط البيع وتسطير المحاضر بالمخالفات بحقّ المصنع والتاجر على السواء، آخذين بالاعتبار أيضًا ضبط الأسعار وعدم استغلال الأوضاع".