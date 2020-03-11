نقابات النقل البري: لاعتماد الاجراءات المقررة والالتزام بالتعاميم

اشار اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​ الى انه "بمبادرة من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، وحرصا منها على سلامة المواطنين، الذين يستعملون المركبات العمومية من سيارات سياحية، وميني باص، واوتوبيسات و​شاحنات​ وصهاريج وغيرها، ومن اجل الحد من انتشار فيروس "كورونا"، طلبت من مسؤولي ومديري المواقف العمومية في جميع المحافظات والمناطق، البدء باعتماد الاجراءات المقررة والالتزام بالتعاميم الصادرة عن ​وزارة الصحة​، لجهة الحفاظ على النظافة، واستعمال المعقمات لجميع الوافدين، والمغادرين في هذه المواقف".

ولفت في بيان الى انه "لحين الاجتماع المقرر مع ​وزير الاشغال​ العامة والنقل لتبيان الاجراءات الاضافية فيما يتعلق في الاليات على الطرقات".