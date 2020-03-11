نقابات النقل البري: لاعتماد الاجراءات المقررة والالتزام بالتعاميم

اشار اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الى انه "بمبادرة من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، وحرصا منها على سلامة المواطنين، الذين يستعملون المركبات العمومية من سيارات سياحية، وميني باص، واوتوبيسات وشاحنات وصهاريج وغيرها، ومن اجل الحد من انتشار فيروس "كورونا"، طلبت من مسؤولي ومديري المواقف العمومية في جميع المحافظات والمناطق، البدء باعتماد الاجراءات المقررة والالتزام بالتعاميم الصادرة عن وزارة الصحة، لجهة الحفاظ على النظافة، واستعمال المعقمات لجميع الوافدين، والمغادرين في هذه المواقف".
ولفت في بيان الى انه "لحين الاجتماع المقرر مع وزير الاشغال العامة والنقل لتبيان الاجراءات الاضافية فيما يتعلق في الاليات على الطرقات".
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