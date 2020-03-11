الرئيس عون تسلم اوراق اعتماد ثمانية سفراء جدد في لبنان

تسّلم رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ قبل ظهر اليوم في ​قصر بعبدا​، اوراق اعتماد ثمانية سفراء يشكلّون دفعة جديدة من رؤساء البعثات الديبلوماسية، هم سفيرة الجمهورية الايطالية Nicoletta Bombardier، سفيرة ​الولايات المتحدة الاميركية​ Dorothy Camille Shea، سفير جمهورية ​سلوفينيا​ Primoz Seligo، سفير جمهورية غانا Winfred Nii Okai Hammond، سفير جمهورية ​جنوب افريقيا​ Barry Phillip Gilder، سفير جمهورية ​استونيا​ Miko Haljas، سفير جمهورية ​زامبيا​ Topply Mulanbo Lubaya وسفير جمهورية ​بوركينا فاسو​ Alassane Mone.

واقيمت المراسم في حضور وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، والامين العام لوزارة الخارجية السفير ​هاني شميطلي​، والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في ​رئاسة الجمهورية​ نبيل شديد، ومديرة المراسم في ​وزارة الخارجية والمغتربين​ عبير علي.

ولدى وصول السفراء تباعا الى قصر بعبدا، اجريت التشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلد الذي يمثله السفير، في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الى جانب ​العلم اللبناني​. بعد ذلك، حيّا السفراء العلم ثم عرضوا سرية من لواء ​الحرس الجمهوري​، دخلوا بعدها الى صالون السفراء وسط صفيّن من الرمّاحة، حيث قدّموا اوراق اعتمادهم الى الرئيس عون كما قدّموا له اعضاء بعثاتهم الدبلوماسية المرافقة.

ونقل السفراء الى الرئيس عون "تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم". وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنياً لهم التوفيق في مهمّاتهم الدبلوماسية.