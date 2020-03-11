إجتماع بمحافظة النبطية مع رؤوساء الاتحادات البلدية حول سبل الوقاية من كورونا

عقد محافظ النبطية القاضي ​محمود المولى​ برئاسة امين السر العام للمحافظة ​حسن فقيه​ اجتماعا لرؤوساء الاتحادات ​البلدية​ والقائمقامين ورؤوساء ​البلديات​ في ​محافظة النبطية​ للبحث في سبل ​الوقاية​ للحد من الانتشار السريع لفيروس ​الكورونا​.

واستهل الاجتماع بكلمة لفقيه قدم فيها اعتذار المولى عن الحضور بسبب اجراء ​عملية جراحية​، مشيرا الى أن "هذا الاجتماع يتم في هذه الظروف الصعبة وباتت واضحة ومعروفة، لذلك كان لا بد من اجراء هذا الاجتماع للتنسيق بين الادارات الرسمية واتحادات البلديات والبلديات"، مشددا على أن "المطلوب اتخاذ بعض الاجراءات التي سنقوم بتعميمها على البلديات لكي نتخذ خطة فعلية ومنسقة للوصول الى الاهداف المرجوة".

وأعلن فقيه ابرز التوصيات التي نتجت عن الاجتماع ومنها: تفعيل غرفة الفحوصات الطبية الموجودة في ​مستشفى نبيه بري الحكومي​ في النبطية لتخفيف الضغط عن ​مستشفى بيروت الحكومي​. زيادة موضوع الارشادات لتغطي كل المواطنين، التركيز على القواية الفردية بكل تفاصيلها، تشكيل لجان فرعية في كل بلدة تنسق مع البلدية ومع القائمقاميات والمحافظة، تأمين شقق سكنية او مراكز في كل بلدة للحجر الصحي من قبل البلديات، تعقيم كل الادارات من قبل البلديات اسبوعيا لتبقى الادارة في خدمة المواطنين، تعقيم المؤسسات والمحلات والشوارع، التنسيق مع ​الصليب الاحمر​ لجهة طريقة التعقيم والاستفادة من خبراته، اصدار تعميم لمنع التجمعات في البلديات و​الملاهي الليلية​ وعند ضفاف الانهر، وضع تصنيف للدول المصنفة موبوءة يوميا من خلال نشر تعمم كل يوم، مراقبة تجمعات ​النازحين السوريين​، ابلاغ الاوقاف الدينية بمنع التجمعات، ادارة المعلومات عن القادمين من المطارات الى المحافظات، اعطاء صلاحيات مطلقة للبلديات بموضوع الفيروس من توعية ومراقبة ومتابعة، تشكيل لجنة مصغرة مخصصة بمكافحة الفيروس، الية متابعة ​المستشفيات​، تفعيل مستشفى رديف للمستشفى الحكومي في المحافظة، عقد اجتماعات للجمعيات الاهلية والمدنية والصحية وتوزيع العمل الى مربعات في كل منطقة بالتنسيق مع البلديات، ابلاغ المستشفيات باعتماد مدخل واحد الى المستشفى عبر مصلحة ​الصحة​، والتخفيف من الزيارات الى مرضاها وعدم الاعتماد على المعلومات الواردة من مواقع التواصل الاجتماعي و​وسائل الاعلام​ ومراجعة الجهات المختصة والبلديات.