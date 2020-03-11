النشرة: حراك صيدا نبه الصرافيين للالتزام بسعر الصرف الرسمي

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان مجموعة من "حراك صيدا"، توجهت الى عدد من محلات الصيرفة و​المصارف​ في شارع ​رياض الصلح​ الرئيسي في صيدا، وقامت بتوزيع "جريدة ​الثورة​ – 17 تشرين" على المواطنين وتعليقها على الواجهات والجدران، كتأكيد على استمرار الحراك وتنبيه الصرافيين الى الالتزام بسعر الصرف الرسمي، والمصارف لاعطاء المودعين حقوقهم، وذلك وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني و​قوى الامن الداخلي​.

كما نفذ محتجون من حراك صيدا وقفة في حرم مصرف "فرنسبنك" فرع صيدا احتجاجا على احتجاز المصرف لتبرعات جريدة 17 تشرين، حيث قاموا بتوزيع نسخ عن الجريدة للمتواجدين في المصرف ووضعوا ستاند للجريدة بعدما الصقوا قصاصات ورق تابعة لها على الجدران وابواب البنك، وهتفوا ضد سياسة المصرف مطالبين بالإفراج عن التبرعات لضمان استمرارية جريدة الثورة، معتبرين ان الاستمرار باحتجاز هذه التبرعات من قبل المصرف يأتي في اطار اسكات نبض الثورة بحسب تعبيرهم.

