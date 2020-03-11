طرابلسي بحث مع وزير الاتصالات في مشاكل القطاع والتقى وفودا بيروتية

زار النائب ​عدنان طرابلسي​ وزير الاتصالات ​طلال حواط​، في مكتبه في الوزارة، وعرض معه، دور ​قطاع الاتصالات​ في الاقتصاد ال​لبنان​ي ودعم خزينة ​الدولة​ وسبل تطويره وتفعيله في ظل ما يشهده قطاع التكنولوجيا والاتصالات عالميا من قفزات نوعية، كما جرى بحث مشاكل القطاع وشؤونه وأوضاع الشركتين المشغلتين له في لبنان".



من جهة أخرى، استقبل طرابلسي شخصيات ووفودا ​بيروت​ية وعددا من أصحاب المؤسسات الصناعية والتجارية في بيروت وبحث معهم في "​الأزمة​ الاقتصادية الشديدة والجمود الكبير الذي تشهده الأسواق والمشاكل المالية والاجتماعية والمعيشية التي يشكو منها المواطن، وارتفاع نسب ​البطالة​ والغلاء وأزمة ​الدولار​ والودائع في البنوك".

وأكد طرابلسي "أهمية الإسراع في إخراج الخطط الحكومية ووضعها موضع التنفيذ والإسراع في وضع حد للهدر الذي يستنزف خزينة الدولة و​مكافحة الفساد​ ورفض أي ضرائب جديدة.

