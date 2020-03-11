زار النائب عدنان طرابلسي وزير الاتصالات طلال حواط، في مكتبه في الوزارة، وعرض معه، دور قطاع الاتصالات في الاقتصاد اللبناني ودعم خزينة الدولة وسبل تطويره وتفعيله في ظل ما يشهده قطاع التكنولوجيا والاتصالات عالميا من قفزات نوعية، كما جرى بحث مشاكل القطاع وشؤونه وأوضاع الشركتين المشغلتين له في لبنان".
من جهة أخرى، استقبل طرابلسي شخصيات ووفودا بيروتية وعددا من أصحاب المؤسسات الصناعية والتجارية في بيروت وبحث معهم في "الأزمة الاقتصادية الشديدة والجمود الكبير الذي تشهده الأسواق والمشاكل المالية والاجتماعية والمعيشية التي يشكو منها المواطن، وارتفاع نسب البطالة والغلاء وأزمة الدولار والودائع في البنوك".
وأكد طرابلسي "أهمية الإسراع في إخراج الخطط الحكومية ووضعها موضع التنفيذ والإسراع في وضع حد للهدر الذي يستنزف خزينة الدولة ومكافحة الفساد ورفض أي ضرائب جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي بحث مع وزير الاتصالات في مشاكل القطاع والتقى وفودا بيروتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.