لجنة متابعة كورونا: القطاعان العام والخاص معنيان بتوصيات سوف تصدر اليوم

أعلن رئيس لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اللواء الركن محمود الأسمر، أن "القطاعين العام والخاص معنيان بالتوصيات التي سوف تصدر اليوم، وهي ستصدر لمصلحة الشعب اللبناني وحماية البلد بكل فئاته دونما تمييز بين شخص أو منطقة، وجميع التوصيات تتخذ بطرق علمية ونابعة من أخصائيين لتكون دقيقة، وبالنسبة للمطار والمرفأ و الحدود سيحضر الإجتماع مدير عام الطيران المدني، وسيتخذ قراراً على مستوى رئاسة الحكومة من قبل رئيسها حسان دياب".
واعتبر الأسمر "أننا في لبنان بدأنا بالإجراءات قبل الكثير من الدول المتقدمة لكن على الناس تطبيقها بحذافيرها، وليعتبر كل شخص نفسه مسؤولا".
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