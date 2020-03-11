لجنة متابعة كورونا: القطاعان العام والخاص معنيان بتوصيات سوف تصدر اليوم

أعلن رئيس لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​ اللواء الركن ​محمود الأسمر​، أن "القطاعين العام والخاص معنيان بالتوصيات التي سوف تصدر اليوم، وهي ستصدر لمصلحة الشعب ال​لبنان​ي وحماية البلد بكل فئاته دونما تمييز بين شخص أو منطقة، وجميع التوصيات تتخذ بطرق علمية ونابعة من أخصائيين لتكون دقيقة، وبالنسبة للمطار والمرفأ و الحدود سيحضر الإجتماع مدير عام ​الطيران المدني​، وسيتخذ قراراً على مستوى ​رئاسة الحكومة​ من قبل رئيسها ​حسان دياب​".

واعتبر الأسمر "أننا في لبنان بدأنا بالإجراءات قبل الكثير من الدول المتقدمة لكن على الناس تطبيقها بحذافيرها، وليعتبر كل شخص نفسه مسؤولا".