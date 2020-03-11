وزارة الصحة: حالة وفاة و61 حالة مثبتة مصابة بفيروس "كوفيد 19"

اعلنت ​وزارة الصحة​ العامة في التقرير اليومي عن فيروس كورونا، انه حتى "تاريخ 11 آذار 2020 ظهرا، بلغ مجموع ال​حالات​ المثبتة 61 حالة، 51 حالة "Covid-19" مشخصة في ​مستشفى بيروت الحكومي​ و9 حالات في ​المستشفيات​ الجامعية.

ولفتت الى انه تتوزع الحالات كالآتي: 37% وافدة من الخارج (مصر، المملكة المتحدة، ايران، وسويسرا)، 58% من بين المخالطين للحالات المثبتة (13 من بين المخالطين لحالة وافدة من مصر، 5 من بين المخالطين لحالة وافدة من المملكة المتحدة، 5 من بين المخالطين لحالات وافدة من ايران)، وبالاضافة الى 3 حالات قيد التقصي (6%).

تتوزع الحالات حسب الفئات العمرية كالآتي: 11% دون العشرون، 77% من عمر 20 الى 59 سنة، و10% من عمر 60 سنة وما فوق.

واعلنت انه سجلت حالة وفاة جديدة لمريض في العقد السادس كان مصابا بمرض مزمن.

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