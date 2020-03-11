تعليق استقبال كافة طلبات نفي الملكية والمراجعات في المديرية العامة للشؤون العقارية

اعلنت ​وزارة المالية​ عن امتناع المديرية العامة للشؤون العقارية ودائرة تملّك غير اللبنانيين عن استقبال المراجعين وطلبات أصحاب العلاقة من تاريخ 11/3/2020 حتى إشعار آخر لتجنب انتقال مرض ​الكورونا​ وتفشّيه، على أن يصار إلى استقبال كافة الطلبات وتسليمها فقط عبر بريد ​ليبان بوست​ من خلال المندوب المعتمد.

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