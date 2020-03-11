النشرة: التزام جزئي باقفال الادارات في سرايا صيدا ﻿

أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان موظفي الادارات العاملة في سرايا صيدا انقسموا بين الالتزام بقرار رابطة موظفي الإدارة العامة، إقفال الإدارات والوزارات من اليوم وحتى الأحد المقبل إلا في الحالات الاضطرارية، اعتراضاً على عدم التجاوب مع نداءاتها المتكررة للحكومة والقيّمين على الإدارة للقيام بإجراءات وقائية في مواجهة انتشار فيروس كورونا. وبين مخالفته، بعد أن ترك محافظ الجنوب منصور ضو لرؤساء الوحدات الإدارية حرية اتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا.
وشهدت محافظة الجنوب حركة خفيفة حيث أقفلت ادارات المالية، التنظيم والإسكان أبوابها فيما تابعت الاشغال والزراعة والعقارية وباقي الادارات عملها بعدد قليل من الموظفين.
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