النشرة: التزام جزئي باقفال الادارات في سرايا صيدا ﻿

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان موظفي الادارات العاملة في ​سرايا صيدا​ انقسموا بين الالتزام بقرار ​رابطة موظفي الإدارة العامة​، إقفال الإدارات والوزارات من اليوم وحتى الأحد المقبل إلا في الحالات الاضطرارية، اعتراضاً على عدم التجاوب مع نداءاتها المتكررة للحكومة والقيّمين على الإدارة للقيام بإجراءات وقائية في مواجهة انتشار ​فيروس كورونا​. وبين مخالفته، بعد أن ترك ​محافظ​ ​الجنوب​ ​منصور ضو​ لرؤساء الوحدات الإدارية حرية اتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا.

وشهدت محافظة الجنوب حركة خفيفة حيث أقفلت ادارات المالية، التنظيم والإسكان أبوابها فيما تابعت الاشغال و​الزراعة​ والعقارية وباقي الادارات عملها بعدد قليل من الموظفين.