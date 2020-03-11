الحريري: لإقفال الابواب بوجه الكورونا من اي دولة أتى شقيقة او صديقة بعيدة او قريبة

دعا رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، الى "إقفال الابواب بوجه ​الكورونا​ من اي دولة أتى شقيقة او صديقة بعيدة او قريبة ولتكن سلامة ال​لبنان​يين تتقدم على اي اعتبار"، مشددا على أن "لبنان في دائرة الخطر شأنه شأن كثير من البلدان التي بادرت لقرارات شجاعة ومسؤولة أقفلت الأجواء والحدود ووضعت مناطق بكاملها تحت الحجر الصحي والخطر بات يتطلب استنفاراً بكل ​الميادين​ الرسمية والأهلية والمنظمات المتخصصة والمراكز الطبية".

ولفت الحريري في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "اذا كانت القضايا السياسية والاقتصادية محل خلافات تحتمل الاجتهاد والتباين في وجهات النظر فان خطر فيروس الكورونا يستدعي عدم التردد في اتخاذ الاجراءات التي تحمي سلامة المواطنين والمقيمين وتعلو على اية مصالح والتزامات سياسية".