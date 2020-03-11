حمدان: صارحوا الناس بما فعلتم بهم

وجه أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​مصطفى حمدان​، رسالة خلال تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي "للمتفلسفين والمنظّرين والمتفذلكين. دفاعاً عن نظام فيدرالية المذاهب و​الطوائف​ ​الفاسد​ والمفسد، نقول لهم وبدون خبث ولا سوء نية ولا طيبة قلب "صارحوا الناس بما فعلتم بهم" نصيحة لوجه الله".

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