اعتبر عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "إذا كان ​وزير الصحة​ العامة يعتقد أنه نجح في تجنيب نفسه مسؤولية إدخال ​الكورونا​ الإيرانية وغير الايرانية إلى ​لبنان​ لأسباب سياسية، فهو بالتأكيد لن يفلت من المساءلة بملف إدخال ​الأدوية​ الايرانية وغير الايرانية غير المطابقة للمواصفات لأي سبب كان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: وزير الصحة لن يفلت من المساءلة بملف إدخال الأدوية الايرانية وغير الايرانية غير المطابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.