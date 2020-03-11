رئاسة مجلس الوزراء نفت الأخبار عن إتخاذها إجرارات بشأن مواجهة كورونا

لفتت ​رئاسة مجلس الوزراء​ الى أن "وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تداولت أخبارًا عن إجراءات اتخذتها ​رئاسة الحكومة​ بشأن مواجهة فيروس كورونا"، مؤكدة أنه "لم يصدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومي أي قرارات بهذا الشأن اليوم، على أن تجتمع لجنة متابعة شؤون ​الكورونا​ بعد الظهر لتحديد الإجراءات الواجبة".

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