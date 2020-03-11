أعلن رئيس بلدية عمشيت أنطوان عيسى في حديث إذاعي عن "تسجيل اصابة بفيروس ​كورونا​ لشخص وصل من ​الولايات المتحدة الأميركية​"، كاشفا أن "هناك 15 مصابا بالفيروس في ​مستشفى المعونات​ وقد خصص لهم جناحا معزولا". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية عمشيت: اصابة بكورونا لشخص وصل من اميركا و15 مصابا بالمعونات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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