البزري بحث ومدير شؤون "الأونروا" في لبنان الوضع الصحي في المخيمات

التقى عضو "اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية" ​عبد الرحمن البزري​، مدير وكالة "​الأونروا​" في ​لبنان​ ​كلاوديو كوردوني​، ترافقه الناطق الإعلامي للوكالة هدى السمرا، ومدير الأونروا في صيدا إبراهيم الخطيب، حيث جرى البحث في الإجراءات المتخذة من قبل الوكالة لمنع إنتقال العدوى الى ​المخيمات الفلسطينية​، والخطوات التنسيقية بين الوكالة، و​وزارة الصحة​ العامة، والمنظمات الدولية العاملة في لبنان خصوصاً ​منظمة الصحة العالمية​.

وأكد البزري، "أهمية دعم جهود وكالة الأونروا والتنسيق مع وزارة الصحة، و​السفارة الفلسطينية​، والمجتمع الأهلي الفلسطيني لتأمين كافة السبل الضرورية لمواجهة إنتشار فيروس "​الكورونا​" المتجدد". هذا وتم البحث في سبل التعاون بين الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية والهيئات الصحية الفلسطينية من أجل إجراء مزيدٍ من حلقات التدريب والتوعية.