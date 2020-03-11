التقى عضو "اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية" عبد الرحمن البزري، مدير وكالة "الأونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني، ترافقه الناطق الإعلامي للوكالة هدى السمرا، ومدير الأونروا في صيدا إبراهيم الخطيب، حيث جرى البحث في الإجراءات المتخذة من قبل الوكالة لمنع إنتقال العدوى الى المخيمات الفلسطينية، والخطوات التنسيقية بين الوكالة، ووزارة الصحة العامة، والمنظمات الدولية العاملة في لبنان خصوصاً منظمة الصحة العالمية.
وأكد البزري، "أهمية دعم جهود وكالة الأونروا والتنسيق مع وزارة الصحة، والسفارة الفلسطينية، والمجتمع الأهلي الفلسطيني لتأمين كافة السبل الضرورية لمواجهة إنتشار فيروس "الكورونا" المتجدد". هذا وتم البحث في سبل التعاون بين الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية والهيئات الصحية الفلسطينية من أجل إجراء مزيدٍ من حلقات التدريب والتوعية.
كانت هذه تفاصيل خبر البزري بحث ومدير شؤون "الأونروا" في لبنان الوضع الصحي في المخيمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.