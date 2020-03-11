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الحزب الديمقراطي: لتطبيق خطوات تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا

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طلبت دائرة الشويفات في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ من ​البلدية​ والأجهزة الرقابية واللجنة المولجة متابعة ​فيروس كورونا​ تطبيق الخطوات التالية داخل المدينة، إغلاق الأندية والملاعب العامة والخاصة كافة في المدينة، إقفال محلات ديليفري الأراكيل، لما لها من مخاطر في إنتقال الفيروس بين المواطنين، إقفال محلات الألعاب الإلكترونية كافة التي يتجمع فيها عدد كبير من الشبّان.

وطلبت الدائرة من السلطات المعنية في ​الجمهورية​ اللبنانية بالتنسيق مع بلدية المدينة تجهيز ​المستشفيات​ والمستوصفات الصحية في المدينة منها مؤسسة الأمير ​مجيد أرسلان​ ​مستشفى​ "Medical 2000" ب​المستلزمات الطبية​ و​الأدوية​ اللازمة وذلك للتعامل مع أي حالة يتم إكتشاف إصابتها، متمنية على الأجهزة والجهات المعنيّة والرقابية كافة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات لحصر الفيروس ومنع انتقاله وتفشّيه بين الناس، مشددة على "أهمية التقيّد بالإرشادات و التوجيهات الصادرة عن ​وزارة الصحة العامة​ و​منظمة الصحة العالمية​ فيما خصّ فيروس كورونا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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